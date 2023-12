Jason Momoa bezweifelt, dass er Aquaman noch einmal spielen wird

HQ

Wir mussten lange auf den zweiten Aquaman-Film warten, und da die Premiere nun nur noch knapp eine Woche entfernt ist, ist die große Frage, ob es eine Rückkehr zu alter Form für DC sein wird oder einer der vielen Flops der letzten Jahre.

Dann kann man auch darüber nachdenken, ob wir Jason Momoa jemals wieder in der Rolle des Aquaman sehen werden, wenn man bedenkt, wie viel intern gemischt wurde, nachdem Peter Safran und James Gunn das Ruder übernommen haben.

Und ob es eine Zukunft für Aquaman gibt oder nicht, zumindest für Momoa selbst, nun, das ist etwas, woran er laut einem neuen Interview mit Entertainment Tonight sehr zweifelt, in dem er sagte:

"Ich will nicht unbedingt, dass es das Ende ist... aber ich glaube nicht, dass es wirklich eine Wahl ist... Die Wahrheit ist, ich meine, wenn das Publikum es liebt, dann gibt es eine Möglichkeit. Aber im Moment denke ich: 'Es sieht nicht so gut aus.' "

"Wenn es einen Platz in ihrer Welt für mich gibt, würde ich gerne ein Teil davon sein. Das ist mein Zuhause. Warner und DC ist definitiv mein Zuhause. So, das ist alles, was ich sagen werde."

Glaubst du, dass dies das Ende für Momoa als Aquaman sein wird, und was sind deine Erwartungen an Aquaman and the Lost Kingdom ?