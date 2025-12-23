Japans H3-Rakete scheitert daran, den Navigationssatelliten nach Triebwerksproblemen in die Umlaufbahn zu bringen.

HQ

Japans H3-Rakete konnte am Montag nach Triebwerksproblemen keinen staatlichen Navigationssatelliten in den Orbit bringen, was einen Rückschlag für das Raumfahrtprogramm des Landes darstellte.

Die Rakete startete vom Tanegashima Space Center und transportierte den Satelliten Michibiki Nr. 5, Teil des japanischen Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), konnte aber ihre vorgesehene Umlaufbahn nicht erreichen, teilte die Japanische Luft- und Raumfahrtbehörde (JAXA) mit.

Der H3 ist Japans Flaggschiff-Trägerrakete und wurde von Mitsubishi Heavy Industries entwickelt. Obwohl er bei seinem ersten Start 2023 fehlschlug, hatte er seitdem sechs erfolgreiche Missionen abgeschlossen. Japanische Beamte erklärten, dass das Scheitern wahrscheinlich eine detaillierte Untersuchung auslösen würde, die zukünftige Starts verzögern und die Pläne zur Erweiterung des Navigationsnetzes beeinträchtigen könnte.