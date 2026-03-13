Japan wird sich Trumps "Golden Dome"-Raketenabwehrprojekt anschließen

HQ

Japan plant laut Regierungsquellen, sich der von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen "Golden Dome"-Raketenabwehrinitiative anzuschließen, wobei Premierministerin Sanae Takaichi die Entscheidung voraussichtlich während eines Besuchs in Washington nächste Woche bekannt geben wird.

Das von US-Präsident Donald Trump geförderte Projekt zielt darauf ab, die fortschrittlichen Raketenabwehrfähigkeiten der verbündeten Nationen auszubauen. Tokio bereitet sich auch auf mögliche Anfragen aus Washington vor, um die Raketenproduktion zu erhöhen, da Konflikte im Nahen Osten und anderswo zunehmenden Druck auf westliche Verteidigungsbestände ausüben.

Takaichi wird voraussichtlich die Initiative während eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs am 19. März in Washington besprechen. Beamte sagen, dass Japans Teilnahme die militärische Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbündeten stärken und gleichzeitig die regionale Verteidigung gegen ballistische Raketenbedrohungen verbessern würde.