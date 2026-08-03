Japan und die USA griffen ein, um einen Rückgang des Yen zu stoppen

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Die USA und Japan haben bestätigt, dass sie an einer gemeinsamen Intervention teilgenommen haben, um den Fall des japanischen Yen zu stoppen. Die Währung hat kürzlich ein 40-Jahres-Tief erreicht, und dies ist die erste Intervention seit 2011, als die USA und Japan nach dem Erdbeben und Tsunami, die letzteres Land trafen, erneut zusammenarbeiteten.

Das japanische Finanzministerium und der US-Finanzminister Scott Bessent bestätigten die Intervention und sagten, sie würden in Zukunft zusammenarbeiten, um den weiteren Rückgang des Yen zu verhindern. Laut BBC News kauften die USA Yen im Wert von etwa 5 bis 10 Milliarden Dollar, um einen großen Verkauf der Währung zu verhindern.

"Die Vereinigten Staaten haben zugestimmt, an der koordinierten Intervention teilzunehmen, weil sie ihren nationalen Interessen dient, indem sie die Aussicht auf erhebliche Vorteile zu niedrigen Kosten bieten. Selbst wenn das tatsächliche Ausmaß der Intervention nicht besonders groß ist, wird die anhaltende Wachsamkeit gegenüber Eingriffen wirksam sein, um Spekulanten abzuschrecken", sagte Shigeto Nagai, Leiter der japanischen Ökonomie an der Oxford Economics.

Japans Wirtschaft hat in letzter Zeit zu kämpfen, bedingt durch Faktoren wie den Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung, die geringe Produktivität und die Abhängigkeit von Energieimporten, die in USD bepreist sind. Der Yen war historisch gesehen ziemlich schwach, da seine Zentralbankinteressen so niedrig waren.