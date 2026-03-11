Jannik Sinner übersteht ein intensives Duell mit João Fonseca und ist heute Abend Zeit für den Alcaraz-Marsch
Carlos Alcaraz gegen Casper Ruud, Höhepunkt des Abends in Indian Wells.
Jannik Sinner wurde während eines Achtelfinals in Indian Wells gegen João Fonseca bis zum Maximum getrieben. Der Italiener, Weltranglistenzweiter, gewann beide Sätze in sehr engen Tie-Breaks mit 7:6(6), 7:6(4), parierte drei Satzbälle im ersten Tiebreak und erholte sich im zweiten Tiebreak von einem 2:5-Rückstand.
Obwohl der 24-jährige Sinner den ersten Sieg im direkten Duell gegen den 19-jährigen Fonseca holte, enttäuschte das Match nicht und würdigte den brasilianischen Teenager weiter als aufstrebenden Tennisstern, wobei viele vorhersagen, dass er derzeit am besten geeignet ist, das "Duopol" zwischen Alcaraz und Sinner im Herrentennis zu stören.
"Die Atmosphäre war fantastisch, daher freue ich mich sehr über das heutige Spiel", sagte Sinner, obwohl es einen seltenen Vorfall mit dem sonst ruhigen transalpinen Spieler gab, als er auf die Tribüne ging, um zu protestieren, dass ein Zuschauer zu viel redete. Der Stuhlschiedsrichter ging hinunter, um den Spieler zu beruhigen
Indian Wells Spiele heute Mittwoch, 11. März, Spiele bei Indian Wells
- Rinky Hijikata gegen Cameron Norrie: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Daniil Medwedew gegen Alex Michelsen: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Carlos Alcaraz gegen Casper Ruud: 21:20 CET, 20:20 GMT
- Novak Djokovic gegen Jack Draper: 02:00 MEZ, 01:00 GMT Donnerstag
Am Donnerstag folgen die Viertelfinals mit den bestätigten Duellen zwischen Learner Tien und Jannik Sinner sowie Arthur Fils gegen Alexander Zverev.