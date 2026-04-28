Jannik Sinner beschwert sich über Zeitpläne beim Madrid Open: "Zwei Spiele, die um 20:00 Uhr beginnen, sind zu spät"

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Jannik Sinner besiegte Cameron Norrie im ersten Duell mit 6:2, 7:5 und qualifizierte sich für das Viertelfinale der Madrid Open, wo er am Mittwoch gegen Vit Kopriva oder Rafael Jódar antreten wird. Der Italiener wird dank Carlos Alcaraz' verletzungsbedingtem Fehlen noch lange Zeit Weltranglistenerster sein und strebt an, sein erstes Masters 1.000 in Madrid zu gewinnen – ein Turnier, bei dem er nie über das Viertelfinale hinaus kam.

Der Italiener kritisierte jedoch die Organisation des Masters 1.000-Turniers, da er zwei Spiele in Folge ab 20:00 MES, 19:00 Uhr BST bestreiten sollte, was zu viel ist: "Ich denke, wir müssen den Tagesplan anpassen. Zwei Spiele, die um 20:00 Uhr beginnen, sind zu spät.

"Ich weiß, dass dazwischen ein Tag ist, aber es ist immer noch sehr spät", erklärte Sinner. "Du bist um 1:30 Uhr morgens fertig und musst essen, dich behandeln lassen. Es ist sehr spät. Dennoch versuchen wir, unseren Körper und Geist anzupassen; Für meine Seite war es heute eine gute Leistung", sagte er und sprach am Dienstag nach einem Sieg gegen Norrie, in einem Match, der um 11:00 Uhr begann. "Das ist ungewöhnlich für mich; Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal um 11:00 Uhr gespielt habe. Aber es ist mir egal, wie spät es ist; Ich versuche, mein Bestes zu geben."