Jane Goodall stirbt im Alter von 91 Jahren

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Jane Goodall im Alter von 91 Jahren in Kalifornien verstorben ist und ein Vermächtnis hinterlassen hat, das sowohl die Wissenschaft als auch den Umweltaktivismus verändert hat. Von ihren Anfängen in Afrika, in denen sie Schimpansen studierte, bis hin zu ihren späteren Jahren, in denen sie sich für den Klimaschutz einsetzte, überbrückte sie die Lücke zwischen Forschung und globalem Bewusstsein. Ihre bahnbrechenden Beobachtungen zeigten, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen, komplexe soziale Bindungen eingehen und Eigenschaften teilen, die einst als einzigartig menschlich galten. Über die Wissenschaft hinaus inspirierte sie Generationen durch ihr Institut und ihre Bildungsprogramme und forderte Gemeinschaften weltweit auf, die Natur zu schützen. Ruhe in Frieden, Jane Goodall.