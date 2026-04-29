James Wan geht darauf ein, was Mortal Kombat 2 für alle Zuschauer relevant macht: Die Welt und die Figuren "sind so reich und so voller Leben und Energie"

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Alle Videospiel-Fans sind mit der Mortal Kombat-Reihe mehr als vertraut, denn in den letzten drei Jahrzehnten hat die Kampf-Saga unzählige Stunden Unterhaltung geboten. Aber da Mortal Kombat Hollywood erneut im Sturm mit einer neuen Adaption erobert hat, gibt es zweifellos viele Fans, die das größere Universum zum ersten Mal erleben.

Mit Mortal Kombat 2 – der ab dem 8. Mai in die Kinos kommen soll – der die Handlung, die im ersten Film 2021 etabliert wurde, auf neue Höhen heben wird, sind Sie vielleicht neugierig, was die Prügelspielreihe weiterhin so beliebt macht und wie sie mühelos die Zeit überwindet?

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit Darstellern und wichtigen kreativen Persönlichkeiten dieses Nachfolgefilms zu sprechen, darunter der außergewöhnliche Produzent James Wan, der darüber sprach, wie entscheidend die Ausstrahlung der Figuren und das Worldbuilding für dieses Projekt waren.

"Nun, ich denke, die tatsächliche Welt und die Figuren selbst sind so reich und voller Leben und Energie, und sie bringen den Menschen, die sie erleben, so viel Freude. Es ist eine Comicwelt, aber offensichtlich stammt sie nicht aus einem Comic, und ich denke, diese überlebensgroße Qualität... Sie sind alle so spannende und interessante Charaktere, und ich denke, dass es spannend ist, mit diesen Figuren in dieser Welt leben zu können. Du hast angefangen, die Spiele zu spielen, und sie leben weiter. Das Franchise hat im Laufe der Jahre großartige Arbeit geleistet, das IP durch Comics und viele andere Medien am Leben zu erhalten, weshalb auch heute noch Leute, die die Spiele nie gespielt haben, damit so vertraut sind. Ich finde wirklich, dass das Studio und alle anderen großartige Arbeit geleistet haben, das geistige Eigentum am Leben zu erhalten."

Mehr zu Mortal Kombat 2 erfahren wir kürzlich mehr über die Easter Eggs im Projekt und wie der Film den vielen skurrilen Leckereien Tribut zollt, die NetherRealm im Laufe der Jahre angeboten hat.