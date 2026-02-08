James Marsden sagt, wir werden von Avengers: Doomsday "weggeblasen" sein

HQ

Avengers: Doomsday entwickelt sich zu einem Superhelden-Kinoereignis wie kein anderes. Alle unsere Lieblings-Marvel-Spielzeuge werden aufeinanderprallen – von den X-Men bis zu den Fantastic Four, wobei die Avengers irgendwo dazwischen liegen. Alte Favoriten und neue Gesichter stehen kurz davor, wobei Robert Downey Jr. erneut im Mittelpunkt steht.

Im Gespräch mit ET Online deutete einer der Stars von Avengers: Doomsday, James Marsden, an, was wir sehen würden, und sagte, das Publikum werde von dem Film "überwältigt" sein. "Die Russo-Brüder erhöhen einfach immer weiter den Einsatz und Marvel gibt einfach jedem, was er will", sagte er.

Ein viel sichererer Teaser als Sir Ian McKellens, da der Magneto-Schauspieler einen kleinen Spoiler aus seinem Dreherlebnis verriet. Da Marsdens Cyclops einer der Schwerpunkte der Avengers: Doomsday Teaser war, scheint er, als würde er eine ziemlich bedeutende Rolle spielen. Oder auch nicht, denn bei so einem großen Ensemble fühlt es sich fast unmöglich an, dass jeder seinen großen Moment bekommt.