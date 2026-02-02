Ian McKellen lässt einen Teil seiner Magneto-Rückkehr in Avengers: Doomsday verraten: "Ich habe neulich New Jersey zerstört"

HQ

Wir wissen eigentlich nicht viel, was uns vom kommenden Avengers: Doomsday erwartet wird, da der erwartete Actionfilm bisher gut geheim gehalten wird. Was wir wissen, ist, dass es mehrere ehemalige Marvel Stars wieder vereinen wird, darunter die X-Men Gang, in der Ian McKellen als Magneto spielte.

Über diese berühmte Rolle erwähnte McKellen in einem Interview mit Jake's Takes, wie Spezialeffekte seine Herangehensweise an die berühmte Mutantin verändert haben. In früheren Filmen, Anfang der 2000er Jahre, gab es viele physische Effekte, die Kräne verwendeten und Szenerie schufen, aber modernere Projekte verwenden meist digitale Effekte, etwas, das er kurz erwähnte, als er kurz über das sprach, was eindeutig Avengers: Doomsday ist.

Am Ende einer interessanten Diskussion, die Sie etwa 17 Minuten im folgenden Interview sehen können, schließt McKellen mit folgendem Wort ab.

"Ich habe neulich New Jersey zerstört. Ups. Ich hätte das wahrscheinlich nicht sagen sollen... "

Also wird Magneto offensichtlich eine sehr große Präsenz im kommenden Film haben, vielleicht seine bisher zerstörerischste Präsenz, abgesehen von der epischen Golden Gate Bridge -Szene in X-Men: The Last Stand.