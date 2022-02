James Gunn nennt seine drei Lieblingsspiele

HQ

Der Regisseur James Gunn ist seit ein paar Jahren überaus erfolgreich. Letzten Sommer hat er The Suicide Squad veröffentlich, seit ein paar Wochen ist die erste Staffel der äußerst erfolgreichen Serie Peacemaker vollendet und einen dritten Guardians-of-the-Galaxy-Film produziert der Filmemacher als Nächstes. Woher bekommt dieser Mann all seine Inspiration?

Comics sind die naheliegende Antwort, denn all seine Arbeiten basieren auf Comicmarken. Videospiele mag Gunn aber ebenfalls und er beweist (wie wir finden) einen guten Geschmack. Auf Twitter verrät er uns seine drei absoluten Lieblinge, zu denen "Knights of the Old Republic, Mass Effect und Defense Grid" gehören. Besonders an das originale KOTOR erinnert sich der Regisseur sehr gerne, denn es ist sein "liebstes Star-Wars-[Projekt] von allen Star-Wars-Spielen, -Filmen, -Serien, -Spielzeugen und -Comics". Vermutlich freut er sich deshalb ganz besonders auf das kommende Remake, das bei Aspyr entsteht.

Quelle: Comicbook.