James Gunn liefert einen weiteren ikonischen Peacemaker Eröffnungstanz ab

James Gunns entzückendes Intro für die erste Staffel von Peacemaker, in dem die Darsteller zu Wig Wams "Do You Wanna Taste It" tanzten, hat uns sofort Hals über Kopf in die Serie verliebt. Natürlich hätten wir (und viele andere Fans) in Erwägung gezogen, zu randalieren, wenn die Gang nicht mit einer weiteren choreografierten Nummer in Staffel 2 zurückkehrt – aber zum Glück müssen wir das nicht.

Die brandneue Staffel von Peacemaker, die gestern auf HBO Max Premiere feierte, kommt mit einer frischen Titelsequenz, in der die Darsteller noch einmal ihre Bewegungen zeigen. Diesmal tanzen sie zu Foxy Shazams "Oh Lord" und bringen die gleiche absurde, trockene Energie mit, die das Original sofort zu einem Klassiker gemacht hat. Sie können sich das neue Intro im Video unten selbst ansehen und seien Sie versichert – es ist genauso charmant, lächerlich und unvergesslich wie das erste.

Du dachtest, das Intro von Staffel 1 wäre der Höhepunkt? Wir sind dabei, einen Gang höher zu schalten! 🤘

Die brandneue Titelsequenz für Peacemaker Staffel 2 ist da! Ein frischer Tanz mit all den bekannten Gesichtern, kranken Bewegungen und epischer Musik, die eine Peacemaker Titelsequenz zu etwas Besonderem machen.