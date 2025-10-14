James Gunn hatte einen Cameo-Auftritt in Peacemaker: Staffel 2

HQ

Letzten Freitag ging die zweite Staffel von Peacemaker zu Ende, die, wie versprochen, eine Handlung hatte, die zum kommenden Superman-Nachfolger Man of Tomorrow führte. Aber das Tempo war etwas langsamer und es fühlte sich insgesamt düsterer an, was zu Online-Debatten darüber führte, ob es sich um eine würdige Fortsetzung der gefeierten ersten Staffel handelte.

Was auch immer der Fall sein mag, es gibt eine etwas unerwartete Sache, die jetzt als Kanon im DCU angesehen werden kann - und das ist DC-Filmchef James Gunn selbst. Mehrere Nutzer in den sozialen Medien weisen nun darauf hin, dass Gunn in einer der letzten Szenen der letzten Folge der zweiten Staffel auftauchte. Diese Art von Cameos sind in Superheldenfilmen keineswegs ungewöhnlich, und Marvel-Legende Stan Lee trat lange Zeit in allen MCU-Filmen auf.

Ob James Gunns Figur im DCU-Universum auch der Boss des DCU ist, ist fraglich, aber es ist trotzdem ein lustiges Easter Egg.

Hast du ihn erwischt, als du die Folge gesehen hast?