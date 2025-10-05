James Gunn hat sich mit Danielle Brooks über den großen Peacemaker Twist in Staffel 2 unterhalten

HQ

Wir haben hier ein paar große Spoiler für Peacemaker Staffel 2, wenn du also noch nicht auf dem Laufenden bist, solltest du vielleicht wegschauen. Wie wir jetzt wissen und schon Wochen zuvor theoretisiert hatten, wird die alternative Erde Peacemaker, in der sie sich befindet, tatsächlich von Nazis geführt.

Das hat nicht nur Auswirkungen auf Peacemaker ihn selbst, sondern führt auch dazu, dass Adebayo am Ende der Episode von einer Bande Rassisten durch einen sonnenbeschienenen Vorort gejagt wird. Obwohl dies mit dem verrückten Humor von Peacemaker angereichert ist, wollte James Gunn sicherstellen, dass dieser Inhalt in Ordnung ist, und führte zuvor ein Gespräch mit der Schauspielerin Danielle Brooks darüber.

"Als ich die Episoden zum ersten Mal schrieb und fertigstellte, schickte ich sie an Danielle Brooks und wir hatten ein großes Gespräch. Ich wollte sicherstellen, dass sie mit allem einverstanden ist", sagte er GQ.

Die Nazis sind in keiner Weise sympathisch, und die Wendung kommt voll zur Geltung, wenn man sieht, wie die Menschen auf der alternativen Erde jemanden wie Adebayo behandeln. Die Fans scheinen mit der Wendung zufrieden zu sein, denn es scheint, dass Gunn ein Thema umgangen hat, das auf die richtige Art und Weise hätte schief gehen können.