James Gunn bestätigt, dass Lanterns im August auf HBO Max debütieren wird.

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Kürzlich kursierten einige Berichte, die behaupteten, dass die DC-Studios-Fernsehserie Lanterns im August auf HBO Max Premiere feiern würde. Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch weder Warner Bros., DC Studios noch HBO offizielle Informationen. Das hat sich inzwischen geändert.

DC Studios-Co-Chef James Gunn hat in den sozialen Medien bestätigt, dass Lanterns offiziell am 16. August auf HBO Max Premiere feiern wird. Das bedeutet, dass es nun auch bestätigt ist, dass es das nächste DC-Universum-Projekt wird, das auf Supergirl folgt, nachdem es Ende Juni in den Kinos startet. Tatsächlich sieht es für die DC-Universum-Fans ziemlich geschäftig aus, denn Clayface wird dann folgen Lanterns – wahrscheinlich erscheint, nachdem die Serie ihre Episoden veröffentlicht hat, da Clayface Mitte bis Ende Oktober Premiere hat.

Mehr zu Lanterns finden Sie unten den neuesten Trailer zur Serie, der einen Vorgeschmack darauf gibt, was die Handlung bieten wird und wie die Serie mehrere Mitglieder des Green Lantern Corps zeigen wird, darunter Kyle Chandler als Hal Jordan, Aaron Pierre als John Stewart und Nathan Fillion als Guy Gardner. Der ikonische Bösewicht und Mitglied des Yellow Lantern Corps, Sinestro, soll ebenfalls mitspielen, während Ulrich Thomas an der Rolle beteiligt ist.