James Gunn bestätigt, dass am Waller-Drehbuch gearbeitet wird

Die zweite Staffel von Peacemaker ist kürzlich zu Ende gegangen, und laut dem Schöpfer der Serie und DC-Chef James Gunn scheint es die letzte zu sein, zumindest für die absehbare Zukunft. Abgesehen davon haben wir weder von Peacemaker noch von seinen Freunden aus der Serie das letzte Mal gesehen.

Im Gegenteil, Gunn hat mehrmals gesagt, dass sie in Zukunft wichtig sein werden, was vermutlich die kommende Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow einschließt (es wurde bereits bestätigt, dass das Ende zu diesem Film führen wird - und jetzt, wo wir es gesehen haben, können wir uns vorstellen, warum). Ein weiteres Beispiel ist die kommende Serie Waller, die eng mit der Geschichte von Peacemaker verwoben ist.

Die Idee war, dass es vor der zweiten Staffel von Peacemaker veröffentlicht worden wäre, aber das ist nicht passiert. Glücklicherweise bedeutet das nicht, dass es auf Eis gelegt wurde. In einem Interview mit Emergency Awesome (danke, Yahoo) sagt Gunn, dass am Drehbuch gearbeitet wird und dass die Serie davon handeln wird, was Waller während ihrer Abwesenheit gemacht hat, bis hin zu Man of Tomorrow.

Wenn wir Peacemaker und die anderen noch nicht gesehen haben, können wir damit rechnen, sie in Waller zu sehen. Es wird erwartet, dass Viola Davis als Titelfigur zurückkehrt, die sie erstmals 2016 in Suicide Squad spielte und seitdem in der Fortsetzung The Suicide Squad, Black Adam, Peacemaker und Creature Commandos gespielt hat - und wahrscheinlich weiterhin hin und wieder auftauchen wird, auch in ihrer eigenen Serie.