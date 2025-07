James Cameron verrät, warum er The Devils adaptiert

James Cameron scheint in letzter Zeit ein bisschen neuen Wind bekommen zu haben. Nachdem er bis weit in seine Achtziger an Pandora gebunden zu sein schien, hat Cameron angekündigt, dass er zwei Filme drehen wird, die auf Büchern basieren, von denen einer eine Adaption von Joe Abercrombies The Devils ist.

Im Gespräch mit Empire verriet Cameron, dass er nach der Lektüre des Buches einfach die Rechte an der Adaption kaufen musste. "Es ist verrückt. Das Ganze ist aus den Titten. Ich habe meiner Frau Suzy buchstäblich Teile des Buches laut vorgelesen", sagte er. "Und mir dämmerte: 'Ich mag dieses Buch so sehr, ich sollte es einfach kaufen.' "

The Devils wird definitiv ein anderer Film sein, als Cameron in der Vergangenheit gemacht hat, und das nicht nur wegen der Werwölfe, Piraten, fleischfressenden Elfen und mehr. "Er hat nicht die Art von Gewissen, die Avatar hat, aber ich weiß nicht, ob das etwas Schlechtes ist. [Hiroshima] ist ein Film, den man macht, weil man muss. The Devils ist ein Film, den man zum Spaß macht", sagte Cameron.

The Devils ist derzeit neben Avatar 4 und 5 in Arbeit. Darüber hinaus arbeitet Cameron daran, das Sachbuch "Ghosts of Hiroshima" von Charles Pellegrino auf die große Leinwand zu bringen.