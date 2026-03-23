Jaguar opferte die Entwicklung aktualisierter XF-, XJ-, F-Type- und F-Pace-Modelle, um ihr neues Elektrofahrzeug zu entwickeln

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Jaguars radikaler Wechsel zu einer rein elektrischen Zukunft hat nicht nur das Modellangebot umgestaltet, sondern dabei mehrere fast fertige Autos ausgelöscht. In einem kürzlichen Interview enthüllte der ehemalige Designchef Ian Callum, dass mehrere Jaguars der nächsten Generation komplett verschrottet wurden, als das Unternehmen auf Elektrofahrzeuge umstellte.

Laut Callum war Jaguar bereits tief in der Entwicklung mehrerer neuer Modelle vertieft, bevor die Strategie geändert wurde. Dazu gehörten ein neuer XF, ein neuer F-Pace SUV und sogar ein Nachfolger des F-Type Sportwagens – all diese wurden letztlich eingestellt und waren sogar kurz vor dem Ziel.

Das auffälligste Opfer war ein neuer Jaguar XJ, der Berichten zufolge kurz vor der Produktion stand. Die Flaggschiff-Limousine – als Elektromodell geplant – hatte bereits fortgeschrittene Testphasen erreicht, bevor sie abrupt eingestellt wurde. Callum beschrieb die Entscheidung als plötzlich und deutete an, dass die Projekte einfach "gestoppt" wurden, obwohl sie bereits weit fortgeschritten seien.

Jaguar opferte diese Modelle, um den Typ 00 zu produzieren, einen umfassenden Neustart und Neustart der Marke mit neuer Identität. Callum hingegen ist sich beim Prototypdesign nicht sicher:

"Es ist ein schönes Auto, es ist mutig, mutig und hat viele gute Designmerkmale. Aber es ist nicht schön, und Jaguars müssen schön sein. Es ist einfach zu retro."