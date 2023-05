Jagged Alliance 3 erscheint im Juli für PC

HQ

THQ Nordic und Entwickler Haemimont Games haben angekündigt, dass Jagged Alliance 3 im Juli für PC erscheinen wird. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird uns mitgeteilt, dass der dritte Hauptteil der langjährigen Strategieserie am 14. Juli erscheinen wird, und um dies hinzuzufügen, wird uns gesagt, dass das Spiel in ein paar verschiedenen Editionen erscheinen wird.

Das Hauptspiel wird für 44,99 € verkauft, aber wenn Sie ein paar zusätzliche Jagged Alliance 3-Goodies wünschen, können Sie sich stattdessen die Collector's Edition des Spiels schnappen, die den Basistitel, eine wasser- und staubdichte Outdoor-Hülle, einen strapazierfähigen taktischen Gürtel, eine taktische Gürteltasche, einen A.I.M.-Pin, 36 Charakterkarten, den Original-Soundtrack und ein Medienbuch enthalten. Diese größere Auflage wird nur auf 750 Exemplare auf der ganzen Welt limitiert sein und daher recht selten sein.

Ansonsten wird uns gesagt, dass Haemimont Games kurz nach der Veröffentlichung Mod-Unterstützung für Jagged Alliance 3 bringen wird, die es den Spielern ermöglicht, das Spiel an ihre Vorlieben anzupassen. Dies wird ursprünglich ein recht einfaches Angebot sein, aber es wird versprochen, dass es nach dem Start erweitert und wächst.

Wenn Sie einen weiteren Blick auf den Strategietitel werfen möchten, sehen Sie sich den Trailer zu den neuen Funktionen unten an.