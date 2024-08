Jackbox's Naughty Pack erscheint nächsten Monat

HQ

Während Jackbox schon oft ein großartiges Spiel war, um Familie und Freunde jeden Alters zusammenzubringen, wird dies in der kommenden Naughty Pack vielleicht nicht der Fall sein. Dies ist der erste Titel nur für Erwachsene aus dem Jackbox-Team, und nach seiner Enthüllung vor relativ kurzer Zeit wissen wir nun genau, wann das Paket erscheinen wird.

Das Paket, das am 12. September erscheinen soll, wird drei Spiele enthalten, von denen jedes eine freche Natur hat.

Uns wurde gesagt, dass Fakin' It All Night Long "pro Runde einen Faker zuweist und es an der Gruppe liegt, zu bestimmen, welcher Spieler lügt, wenn Fragen wie "Leg einen Finger nach oben für jede öffentliche Toilette, die du heute benutzt hast" gestellt werden.

Dirty Drawful hingegen "fordert die Spieler heraus, ein Bild zu zeichnen, das auf der schmutzigen Aufforderung basiert, die sie auf ihren Handys erhalten."

Zu guter Letzt untersucht Let Me Finish "die ernsten Fragen des Lebens wie: "Wo ist der Hintern dieses Briefkastens?" oder "Wie wird diese Avocado erregt?""

Unnötig zu erwähnen, dass wir uns auf viel freuen können, wenn das Naughty Pack in weniger als einem Monat und zum Preis von 21,69 $ auf PC und Konsolen erscheint.