Jackbox VP spricht darüber, ob wir in Zukunft weitere Spin-off-Party-Packs sehen werden

HQ

Auf der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, mit Andy Kniaz, dem Vice President of Business Development and International von Jackbox Games, zu sprechen. Während sich die Partyspielreihe im Laufe der Jahre als monströs erfolgreich erwiesen hat, fragt man sich manchmal, ob sich der Entwickler in Zukunft auf etwas anderes konzentrieren wird.

Letztes Jahr haben wir gesehen, wie Jackbox mit dem Jackbox Naughty Pack in mehr NSFW-Inhalte eingetaucht ist. Dieses Jahr sind wir wieder bei den regulären Party-Paketen, aber wir konnten es uns nicht verkneifen, Kniaz zu fragen, ob wir so etwas wie das Naughty Pack in Zukunft wieder sehen werden.

"Wir versuchen immer, innovativ zu sein, und wir lassen uns immer neue Wege einfallen, um neue Spiele zu entwickeln und sie irgendwie anders zu verpacken." sagte Kniaz. "Ich denke, das ist etwas, mit dem wir im Laufe der Zeit experimentieren werden. Ich würde niemals nie sagen, aber ich denke, im Moment konzentrieren wir uns sehr auf die Party Pack-Franchise und vielleicht auf die Veröffentlichung einzelner Spiele und anderer Dinge, wobei wir versuchen, ein wenig zu experimentieren."

Vielleicht gibt es im Moment keine neuen Spin-offs, aber wir könnten sehen, dass mit der Zeit ein weiteres auftaucht. Obwohl die Jackbox-Formel nach wie vor erfolgreich ist, und das schon seit über einem Jahrzehnt, ist es immer interessant zu sehen, wohin sie als nächstes gehen wird.

Schauen Sie sich unser vollständiges Interview mit Andy Kniaz unten an: