Jackbox Party Pack 11 enthüllt, erscheint diesen Herbst

Letztes Jahr wurde Jackbox Games mit dem Jackbox Naughty Pack, einer Sammlung von NSFW-Spielen, die einen reiferen (oder unreiferen) Sinn für Humor förderten, ein wenig frech. 2025 wird die Rückkehr der traditionellen Partypakete mit dem Jackbox Party Pack 11 bringen.

Die neuen Spiele, die während der ersten Jackbox Direct angekündigt wurden, erscheinen diesen Herbst und fügen fünf neue Spiele hinzu, darunter ein Fantasy-Quizspiel, in dem du dich durch ein Abenteuer kämpfen musst, indem du die richtigen Fragen stellst, und ein soziales Deduktionsspiel, in dem jeder der Täter hinter einem mysteriösen Verbrechen sein könnte.

Witze schreiben, die besten Soundeffekte machen und ein bizarr gesundes Zeichenspiel runden die anderen Partyspiele in der Jackbox Party Pack 11 ab. Ebenfalls in der Direct haben wir einen Vorgeschmack auf Trivia Murder Party 3 gesehen, das in einer gruseligen Camp-Umgebung spielt und vom elften Party-Pack getrennt sein wird, wenn es später in diesem Jahr erscheint.