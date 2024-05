Jackbox geht NSFW mit seinem neuesten Party-Pack

Jackbox stellt seit etwa einem Jahrzehnt Pakete mit Partyspielen her, und es hat so lange gedauert, bis sie endlich eine Version nur für Erwachsene entwickelt haben. Das Jackbox Naughty Pack wurde in einem kurzen Teaser-Trailer enthüllt.

Was ist das Jackbox Naughty Pack, fragst du? Nun, es scheint ein normales Paket von Minispielen zu sein, außer dass es ein bisschen Taschentuch in seinem Hauptthema hat. Wir erwarten immer noch den gleichen komischen Ton, also ist es im Wesentlichen wie immer, mit einer etwas anderen Stimmung. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber erwarten Sie das Jackbox Naughty Pack irgendwann in diesem Jahr.