Jack Black möchte in einer Yakuza-Adaption die Hauptrolle spielen

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Jack Black mag bereits im Zentrum einer Videospiel-Filmreihe stehen, aber es scheint, als wolle er die Tür offen haben, um auch in anderen Adaptionen mitzuspielen. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass Black darüber gesprochen hat, Red Dead Redemption 2 zu adaptieren, aber wenn es ein anderes Spiel gibt, in dem er die Hauptrolle spielen möchte, dann scheint es Yakuza oder Like a Dragon zu sein.

Im Gespräch mit ScreenRant sagte Black, dass er nicht sicher sei, ob es eine Rolle für ihn geben wird, aber falls ja, würde er es gerne ausprobieren. "Ich werde meinen Hut in diesen Ring werfen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Rollen für mich gibt, wie einen korpulenten Amerikaner, aber sprich mit mir. Sega, gib mir einen Jingle", sagte er.

Im Gespräch mit seinem Co-Star Donald Glover auf der Presseveranstaltung sagte Black außerdem, dass das Paar Ärger bekommen könnte, wenn sie vor der Veröffentlichung des neuen Films über Sega sprechen. Was das bedeutet, wissen wir nicht ganz genau, aber wir wissen, dass eine Like a Dragon-Adaption erst vor Kurzem erschienen ist, also 2024. Mit gemischten Kritiken schien es nicht das Erlebnis zu bieten, das sich die Fans von einer Live-Action-Serie von Like a Dragon wünschten. Trotzdem, bei so viel Liebe zu den Spielen da draußen, bedeutet das nicht, dass eines Tages nicht eine weitere Adaption entstehen kann.