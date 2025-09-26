Italien und Spanien schicken Marineschiffe, um Greta Thunbergs Flottille auf dem Weg nach Gaza zu schützen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Italien und Spanien Marineschiffe entsandt haben, um Greta Thunbergs Flottille nach Gaza zu begleiten, nachdem sie von Drohnenbelästigungen in internationalen Gewässern berichtet hatte. Der Konvoi, der Hilfsgüter und Aktivisten an Bord hatte, lehnte Vorschläge zur Entladung von Vorräten in Zypern ab und bestand darauf, dass seine Mission darin bestehe, die israelische Blockade zu durchbrechen, während Israel warnte, die Blockade zu verteidigen, und die Flottille als Provokation bezeichnete. Es ist das erste Mal, dass europäische Staaten Kriegsschiffe entsenden, um eine solche Initiative zu unterstützen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!