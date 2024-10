It Takes Two hat sich über 20 Millionen Mal verkauft

HQ

Das mehrfach preisgekrönte Abenteuer It Takes Two hat die Spielewelt bei seiner Premiere vor etwas mehr als drei Jahren verzaubert und Koop auf eine durch und durch innovative Art und Weise geboten. Hier mussten wir dem Ehepaar Cody und May, das sich auseinandergelebt hatte, helfen, wieder in die Liebe zu finden, die sich ihre Tochter so sehr gewünscht hatte.

Das Abenteuer war von Anfang an wahnsinnig beliebt und hat seit seiner Veröffentlichung einen Meilenstein nach dem anderen erreicht - trotz der Tatsache, dass es keinen Einzelspieler gibt und daher jemanden zum Spielen benötigt (großzügig kann man sein Spiel jedoch online mit einem Freund teilen, was zweifellos zu seinem Erfolg beigetragen hat). Jetzt hat es jedoch etwas erreicht, was nur sehr wenige Spiele vorweisen können - es hat die Marke von 20 Millionen verkauften Exemplaren überschritten, wie der schwedische Entwickler des Spiels, Hazelight, auf Instagram bekannt gab, wo er auch die Gelegenheit nutzte, sich bei allen Fans für die unglaubliche Unterstützung zu bedanken.

Später in diesem Jahr werden wir sehen, was Hazelight als nächstes tun wird, aber es wird gemunkelt, dass es eine Fortsetzung von It Takes Two sein wird.