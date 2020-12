It Takes Two für März 2021 geplant

You're watching Werben

Dass Josef Fares und sein Studio Hazelight auf den Game Awards vertreten sein würden, berichteten wir bereits am Montag. Neben dem geplanten Erscheinungstermin wurde während der Show auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den Ihr etwas weiter unten findet.

"Das ausschließlich auf Koop ausgelegte, genreübergreifende Plattform-Adventure-Spiel wird am 26. März 2021 auf Konsolen und PC erhältlich sein. It Takes Two ist der nächste Titel der Koop-Experten von Hazelight, dem BAFTA-preisgekrönten Studio hinter „A Way Out". Auf einem fantastischen Abenteuer mit vielseitigem Gameplay und fesselndem Storytelling folgen die Spieler dem zerstrittenen Paar Cody und May, die lernen müssen, ihre Differenzen zu überwinden und als Einheit zusammen zu arbeiten. Auf dieser wilden und wunderbaren Reise ist nur eines sicher: zusammen sind wir besser."