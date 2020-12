It Takes Two von Hazelight wird auf den Game Awards gezeigt

Einige Titel, die bei den diesjährigen Game Awards gezeigt werden, waren uns bereits bekannt. Nun ist die bisherige Liste mit den Titeln Among Us, Crimson Desert, dem nächsten Dragon Age, Fall Guys: Ultimate Knockout, Fortnite und Hood: Outlaws and Legends um einen weiteren Titel reicher.

Moderator Geoff Keighly hatte in der Vergangenheit bekanntlich eine denkwürdige Game-Awards-Begegnung mit Josef "Fuck the Oscars" Fares und durfte nun höchstselbst verkünden, dass auf den Game Awards 2020 Gameplay aus It Takes Two - dem kürzlich angekündigten nächsten Spiel von Josef Fares und Hazelight - gezeigt wird.

Wenn Ihr wissen wollt, was der Macher von Brothers: A Tale of Two Sons und A Way Out dieses Mal mit seinem Team auf Lager hat, solltet Ihr nicht unseren Stream verpassen, der am 11.12. um 00:30 Uhr deutscher Zeit mit der Pre-Show beginnt.