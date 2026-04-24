Ist Xbox zurück? Wir sprechen in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

TGIF, oder? Da das Wochenende immer näher rückt, sind wir zurück für eine weitere Folge von The Gamereactor Show, unsere erste seit ein paar Wochen. In der heutigen Folge, der 87. insgesamt, verbringen Alex und ich etwas Zeit damit, die neuesten Entwicklungen bei Xbox zu besprechen und wie der jüngste offene Brief von Asha Sharma und Matt Booty ein interessantes Bild für die Zukunft der Spielemarke zeichnet.

Von einer Rückkehr zur Exklusivität, hohen Hoffnungen für Project Helix, häufigeren Updates und einem stärkeren Fokus auf Community-Feedback, einer Senkung der Game Pass-Kosten bis hin zur vollständigen Auflösung von Microsoft Gaming und einem Engagement für Xbox scheint alles für das ikonische grüne Team in die richtige Richtung zu gehen.

Um unsere Meinungen zu diesem Thema zu hören, können Sie unten die neueste Folge von The Gamereactor Show sehen oder auf Ihrem Lieblingspodcast-Anbieter Ihrer Wahl – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.