Ist dein PC bereit für Crimson Desert ?

HQ

Wäre da nicht ein bestimmtes Rockstar-Spiel gewesen, hätten sich kaum jemand darüber beschwert, dass wir Crimson Desert zum heißesten Titel des Jahres gemacht haben. Jetzt ist es "nur" Nummer zwei auf dieser Liste und wird tatsächlich in weniger als zwei Wochen veröffentlicht.

Pearl Abyss ist nun der Meinung, dass es höchste Zeit ist, herauszufinden, was wir in Bezug auf die Performance vom Spiel erwarten können, und sie erfüllen nicht nur PC-Anforderungen – sie sagen uns auch, worauf sich Konsolenspieler freuen können und wie es auf Mac und sogar ROG Xbox Ally läuft – für diejenigen, die unterwegs spielen möchten.

In einem Instagram-Post wird angegeben, was zutrifft, und wir vermuten, dass alle einigermaßen zufrieden sein werden (vorausgesetzt, alle Informationen stimmen). Für die Xbox Series S gehen wir davon aus, dass 30 Bilder pro Sekunde und 1080p die beliebteste Option sein werden, aber für PlayStation 5 und Xbox Series X gibt es einen hochskalierten 4K-Modus (von 1280p), der mit 40 Bildern pro Sekunde läuft, komplett mit Raytracing, und es gibt außerdem einen Performance-Modus für diejenigen, die 60 Bilder pro Sekunde um jeden Preis wollen – sowie ein bisschen mehr für Playstation 5 Pro.

Für den PC sind eine Reihe von Optionen aufgeführt, die überraschend vernünftig erscheinen, außer natürlich für diejenigen, die im Ultra-Modus spielen möchten. In diesem Fall benötigen Sie eine AMD Radeon RX9070 XT oder eine Nvidia Geforce RTX 5070 Ti. Sehen Sie sich alle unten aufgeführten Spezifikationen an.

Am 18. März um 22 Uhr GMT / 23 Uhr MEZT ist es Zeit für unsere Rezension, bei der wir Ihnen sagen, ob Crimson Desert dem Hype gerecht wird. Der Tag danach, der 19. März, ist das Premierendatum.