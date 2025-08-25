Tödlicher israelischer Angriff trifft Krankenhaus in Gaza

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Bei einem jüngsten Luftangriff auf ein großes Krankenhaus in Gaza kamen am Montag mindestens ein Dutzend Menschen ums Leben, darunter Journalisten, die den anhaltenden Konflikt dokumentieren.

"Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod des Reuters-Auftragnehmers Hussam al-Masri und den Verletzungen eines anderen unserer Auftragnehmer, Hatem Khaled, bei israelischen Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza heute erfuhren", sagte ein Reuters-Sprecher in einer Erklärung (via Reuters).

Augenzeugen berichteten, dass ein zweiter Angriff kurz nach dem Eintreffen von Ersthelfern und Medien erfolgte, um den Verletzten zu helfen. Einer der Journalisten, der per Livestream aus dem Krankenhaus zugeschaltet hatte, war sofort tot, während ein anderer bei dem anschließenden Angriff verletzt wurde.

Die Gesundheitsbehörden verurteilten die Streiks und wiesen auf die großen Risiken hin, denen die Medien und die Rettungskräfte in der Region ausgesetzt sind. Der Angriff trägt zu einem steigenden Blutzoll an lokalen Journalisten bei, die seit Monaten über die Region berichten. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.