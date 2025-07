Israel startet Offensive auf syrische Stadt und verspricht, die drusische Gemeinschaft zu schützen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Syrien . Am Dienstag flog Israel Luftangriffe in Südsyrien, nachdem Regierungstruppen in Sweida, einer Stadt mit großer drusischer Bevölkerung, einmarschiert waren, was zu einem erneuten Aufflammen der regionalen Spannungen führte.

In einer Erklärung wiesen der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz das Militär an, "sofort die Truppen und Waffen des Regimes anzugreifen, die in die Region Sweida gebracht wurden... für die Operationen des Regimes gegen die Drusen."

"Israel ist entschlossen, Schaden von den Drusen in Syrien aufgrund der tiefen brüderlichen Allianz mit unseren drusischen Bürgern zu verhindern. Wir handeln, um zu verhindern, dass das syrische Regime ihnen Schaden zufügt, und um die Entmilitarisierung des Gebiets an unserer Grenze zu Syrien zu gewährleisten."

Unter Berufung auf die Verpflichtung, die drusische Gemeinschaft zu schützen und die Grenzzone frei von militärischer Aufrüstung zu halten, rechtfertigte die israelische Führung die Angriffe als präventiv. Der Schritt erfolgte kurz nachdem die drusischen Führer Damaskus beschuldigt hatten, einen Waffenstillstand gebrochen zu haben, und zum Widerstand aufgerufen hatten.