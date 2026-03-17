Israel sagt, es habe den iranischen Sicherheitschef Ali Larijani bei einem Luftangriff getötet

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Ali Larijani wurde laut israelischen Beamten bei einem israelischen Luftangriff getötet, was einer der bedeutendsten Schläge für die iranische Führung seit dem Tod des Obersten Führers Ali Khamenei zu Beginn des Krieges wäre.

Iran hat die Behauptung nicht bestätigt, aber falls bestätigt, würde Larijanis Tod eine zentrale Figur sowohl im politischen als auch im Sicherheitsapparat des Landes entfernen. Israel erklärte außerdem, dass dieselbe Angriffsrunde hochrangige Mitglieder der Basij-Paramilitärs getötet habe.

Die gemeldete Tötung erfolgt, während der US-israelische Krieg gegen Iran in seine dritte Woche eintritt, ohne ein klares Ende in Sicht. Der Konflikt hat bereits Tausende Tote gefordert, die globalen Energiemärkte gestört und regionale Spannungen erhöht, insbesondere da die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibt.