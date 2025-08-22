Israel nimmt Gespräche über Waffenstillstand und Geiselbefreiung in Gaza wieder auf

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Donnerstag an, dass die Unterhändler bald zu Gesprächen zurückkehren werden, die darauf abzielen, den Gaza-Krieg zu beenden und die Freilassung der Geiseln zu erreichen, wenn auch nur unter für Israel akzeptablen Bedingungen.

Gleichzeitig habe ich den Befehl erteilt, sofortige Verhandlungen über die Freilassung aller unserer Geiseln und ein Ende des Krieges zu für Israel akzeptablen Bedingungen aufzunehmen. Wir befinden uns in der Phase der Entscheidungsfindung", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Seine Äußerungen waren die erste offizielle Reaktion auf einen Waffenstillstandsplan, der kürzlich von der Hamas akzeptiert wurde. Netanjahu signalisierte zwar Bereitschaft zum Dialog, bekräftigte aber auch Pläne für einen militärischen Vorstoß in Gaza-Stadt, bei dem sich die israelischen Streitkräfte auf eine Offensive vorbereiten sollten.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem internationale Verbündete zur Zurückhaltung mahnen und die Palästinenser angesichts der sich verschlechternden humanitären Bedingungen weiterhin aus der Enklave fliehen. Natürlich bleibt abzuwarten, ob Verhandlungen oder eine militärische Eskalation Vorrang haben werden, also bleiben Sie dran für weitere Updates.