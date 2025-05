Israel nimmt Gaza-Offensive wieder auf, da begrenzte Hilfslieferungen beginnen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass Israel eine neue Welle von Angriffen im gesamten Gazastreifen gestartet hat, bei denen in der Nacht mindestens 20 Menschen getötet wurden, nur wenige Stunden nachdem es angekündigt hatte, eine begrenzte Menge an humanitärer Hilfe in die Enklave zu lassen.

Trotz des Versprechens, die Blockade zu lockern, wurden bis zum späten Vormittag keine Konvois mehr gesehen, was die Angst vor einer Hungersnot unter den 2,3 Millionen Einwohnern des Gazastreifens verstärkte. Das israelische Militär sagt, die Operationen zielten darauf ab, die Infrastruktur der Hamas zu zerschlagen und Geiseln zurückzuholen.