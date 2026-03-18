Israel berichtet, dass der iranische Geheimdienstminister Khatib bei einem Angriff über Nacht getötet wurde

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Esmail Khatib wurde bei einem nächtlichen Luftangriff getötet, so Israels Verteidigungsminister, obwohl Iran die Behauptung noch nicht bestätigt hat. Der Verteidigungsminister fügt hinzu, dass heute "bedeutende Überraschungen" erwartet werden.

"An diesem Tag werden in allen Bereichen erhebliche Überraschungen erwartet, die den Krieg, den wir gegen Iran und die Hisbollah im Libanon führen, eskalieren werden", sagt Katz während einer Sicherheitsbewertung, laut Äußerungen seines Büros.

"Die Intensität der Angriffe im Iran nimmt zu. Der iranische Geheimdienstminister Khatib wurde ebenfalls über Nacht eliminiert", sagt er. Katz fügt hinzu, dass er und Premierminister Benjamin Netanjahu "die IDF autorisiert haben, jede ranghohe iranische Persönlichkeit zu eliminieren... ohne zusätzliche Genehmigung."