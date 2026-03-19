Island könnte bis 2028 der EU beitreten

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Für ein Land mit weniger als 400.000 Einwohnern, das im Nordatlantik zwischen zwei Kontinenten liegt, hatte Island schon immer eine überproportionale Rolle in der europäischen Geopolitik. Doch eine Erklärung aus Reykjavik diese Woche deutet darauf hin, dass die Insel kurz davor stehen könnte, ihren bisher folgenreichsten Schritt zu unternehmen.

Außenminister Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir sagte am Mittwoch gegenüber Reuters, dass Island bereits 2028 EU-Mitgliedstaat werden könnte. Die Regierung hat für den 29. August ein Referendum vorgeschlagen, um zu entscheiden, ob die Mitgliedschaftsverhandlungen wieder aufgenommen werden sollen – ein Prozess, der seit 2013 eingefroren wurde, als eine euroskeptische Regierung an die Macht kam.

"Wenn wir das tun, bin ich ziemlich optimistisch, dass wir vor Ende des Jahres 2028 Mitglied der Europäischen Union sein werden", sagt Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, isländische Außenministerin.

Reykjavík (Island) // Shutterstock

Island ist bereits Teil des europäischen Binnenmarktes und der Schengen-Reisezone und Gründungsmitglied der NATO. Praktisch gesehen ist sie tief in die EU integriert. Die volle Mitgliedschaft wäre der letzte Schritt auf einer lange laufenden Reise.

Was hat sich geändert? Eine Mischung aus Kräften. Die Lebenshaltungskosten sind stark gestiegen. Russlands Krieg in der Ukraine hat das Sicherheitsdenken geschärft. Und Donald Trumps wiederholte Rede über die Annexion Grönlands, das genau zwischen Island und den Vereinigten Staaten liegt, hat die Köpfe geschärft. "Island liegt in der Mitte, eine Art Verbindung zwischen diesen beiden Kontinenten", sagte Gunnarsdottir.

Der Weg wird nicht glatt sein. Der Minister war offen: Die Fischerei wird die schwierigste Verhandlung sein, gefolgt von Landwirtschaft und Arbeitsmarkt. Fischerei ist in Island nicht nur eine Industrie, sondern auch ein wirtschaftlicher und kultureller Eckpfeiler. Ihre Strategie ist es, die schwierigen Probleme zuerst anzugehen, anstatt sie am Ende anhäufen zu lassen.

Die EU scheint bereit zu sein, Island willkommen zu heißen. Die außenpolitische Chefin Kaja Kallas brachte es klar auf den Punkt: "Island wäre in diesem Prozess sicherlich ein Favorit." Sollte die Abstimmung im August angenommen werden, wäre weiterhin ein zweites Referendum über die Vollmitgliedschaft erforderlich. Zwei Stimmen, zwei Chancen. Aber zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt ist das Gespräch echt.