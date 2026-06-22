iShowSpeed wird FIFA World Pokalspiele auf YouTube streamen

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Die FIFA-Weltmeisterschaft steht kurz vor der letzten Runde der Gruppenspiele, da noch zwei Tage von den Spielen der zweiten Runde verbleiben, bevor dieser abschließende Spielplan beginnt. Danach wird das K.-o.-Rundenspiel für das Turnier gesetzt und der Weg zum Weltcup-Finale sowie zum Pokal wird geplant.

Da noch viel ansteht, könnte dich eine neue Möglichkeit interessieren, FIFA-Weltmeisterschaftsspiele zu schauen, denn es wurde bekannt, dass der Influencer iShowSpeed die Rechte erhalten hat, offizielle WM-Spiele auf YouTube gemeinsam zu streamen und zu hosten.

Laut Dexerto wird iShowSpeed "ausgewählte Spiele" bei der FIFA-Weltmeisterschaft auf den Fox One und YouTube Primetime-Kanälen zeigen, wobei diese sowohl die K.o.-Runden als auch das Finale umfassen werden.

Dies ist ein einzigartiger Schachzug für die FIFA und einen Influencer und steht zweifellos für den Versuch der Fußballorganisation, eine größere Fangemeinde zu erreichen, die über das hinausgehen der traditionellen Rundfunkanstalten hinausgeht.