Is This Seat Taken? Schattentropfen während des Indie World Showcase

Obwohl das Indie World Showcase nicht für die Geschichtsbücher war, hatte es doch einige Höhepunkte, wie die plötzliche Ankunft eines Spiels, einen Schattentropfen, wie die Kinder sagen...

Ja, Is This Seat Taken? hat uns alle schockiert, indem es im Einklang mit dem Showcase debütierte, was bedeutet, dass Sie jetzt zu den Nintendo eShop, Steam, Google Play Store oder App Store gehen können, um eine Kopie des skurrilen Logikpuzzlers zu ergattern, alles für Switch 1, PC bzw. mobile Geräte.

Erhältlich für den recht erschwinglichen Preis von 10 US-Dollar, dreht sich bei diesem Spiel alles darum, "skurrile Eigenschaften zu entdecken und den Matchmaker zu spielen, während Sie Ihren perfekten Platz in diesem herzlichen, entzückenden Puzzle-Abenteuer finden".

Da das Spiel jetzt verfügbar ist, können Sie sich unten den neuesten Trailer ansehen.