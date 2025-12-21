Is This Seat Taken? Entwickler dachten zunächst, das Spiel würde scheitern

HQ

Is This Seat Taken? ist eine der wahren Indie-Erfolgsgeschichten des Jahres 2025. Es ist das erste Spiel von Poti Poti Studios und hat derzeit eine überwiegend positive Bewertung auf Steam von Tausenden von Nutzern.

Wir haben kürzlich auf der BIG Conference mit den Mitgründern Sergi Pérez und Ausiàs Dalmau über den Erfolg des Spiels gesprochen, was für alle bei Poti Poti Poti ein Schock zu sein schien. "Nein, ehrlich gesagt dachten wir, es würde scheitern, es wäre unser erstes Spiel und wir würden viel darüber lernen, wie man das Spiel vermarktet und wie man es der Öffentlichkeit zugänglich macht", sagte Dalmau. "Das dachten wir zunächst, dass es ein kurzes Projekt werden würde, aber dann haben wir es Wholesome vorgestellt und sie mochten es wirklich, also haben wir angefangen, an das Spiel zu glauben, es angekündigt und die Resonanz gesehen, und da begannen wir wirklich zu glauben, dass das Spiel erfolgreich werden könnte, Aber wir haben nie den Erfolg gesehen, den es hatte, wir haben das auch nie erwartet."

Der Erfolg hat das Team definitiv schockiert, und nun schauen viele zu, was als Nächstes geschieht. Als wir nach Teasern fragten, sagten die Mitgründer, sie seien sich nicht sicher. "Es ist unser erstes Spiel, und wir wussten nicht, dass du nach der Veröffentlichung so vieles machen musst. Also versuchen wir überall, unser Spiel zu promoten, und wir haben keine Zeit, am nächsten Spiel zu arbeiten", sagte Pérez.

Schau dir unser vollständiges Interview für weitere Details zu Is This Seat Taken? an, einschließlich der verrücktesten Dinge, die du im Spiel machen kannst.