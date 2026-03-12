Irans neuer Oberster Führer ist "leicht verletzt", aber weiterhin aktiv

HQ

Irans neu ernannter Oberster Führer, Mojtaba Khamenei, wurde bei den ersten Angriffen des Konflikts leicht verletzt, ist aber weiterhin aktiv, sagte ein iranischer Beamter am Mittwoch gegenüber Reuters.

Khamenei ist seit seiner Auswahl durch eine geistliche Versammlung nicht mehr öffentlich aufgetreten oder eine Erklärung abgegeben, um seinen Vater Ali Khamenei nachzufolgen, der bei der ersten Welle der US-amerikanischen und israelischen Luftangriffe am 28. Februar getötet wurde. Das iranische Staatsfernsehen bezeichnete den neuen Führer als "verwundeten Veteranen" des Konflikts.

Als Hardliner angesehen, der eng mit der Islamischen Revolutionsgarde verbunden ist, galt Mojtaba Khamenei seit langem als führender Anwärter auf die Übernahme der Führung des Landes. Beamte sagen, er habe jahrelang eine Schlüsselrolle hinter den Kulissen gespielt, indem er das Büro seines Vaters leitete, obwohl er der iranischen Öffentlichkeit bisher relativ unbekannt blieb.