Irans neuer Führer verspricht, Hormus geschlossen zu halten

Irans neuer Oberster Führer, Mojtaba Khamenei, hat in seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit seiner Nachfolge seines Vaters Ali Khamenei versprochen, die Straße von Hormus als Druckmittel gegen die Vereinigten Staaten und Israel geschlossen zu halten.

In einer im iranischen Staatsfernsehen vorgelesenen Erklärung sagte Khamenei, der Iran werde die Kämpfe fortsetzen und werde "die Rache für das Blut der Märtyrer nicht vernachlässigen." Er forderte die Nachbarländer auf, US-Stützpunkte auf ihrem Territorium zu schließen, und bestand darauf, dass die Schließung der Straße von Hormus (durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Öls normalerweise fließt) weiterhin ein zentrales strategisches Instrument bleiben werde.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu reagierte während einer Pressekonferenz mit einer deutlichen Warnung und deutete an, dass die iranische Führung im Verlauf des Konflikts zum Ziel werden könnte. Der Austausch von Drohungen erfolgt, während Angriffe auf Schifffahrt und Streiks in der gesamten Region weiterhin die globalen Energiemärkte erschüttern und Angst vor einem langwierigen Krieg schüren.

Wie Khamenei im iranischen Staatsfernsehen sagt:

Ich versichere allen, dass wir es nicht vernachlässigen werden, das Blut eurer Märtyrer zu rächen. Die Volksforderung ist, unsere effektive Verteidigung fortzusetzen und den Feind bereuen zu lassen. Der Hebel zur Blockierung der Straße von Hormus muss weiterhin genutzt werden.