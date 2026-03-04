Iranische Hacker nutzen Starlink, um während Konflikten online zu bleiben

HQ

Während militärische Angriffe die Schlagzeilen dominieren, entfaltet sich online ein ruhigerer, aber bedeutenderer Kampf, der zeigt, wie moderne Konflikte ebenso sehr online wie vor Ort geführt werden.

Eine iranische Hackergruppe namens Handala nutzt Starlink, den Satelliteninternetdienst von Elon Musk, um während der laufenden US-israelischen Angriffe auf den Iran online zu bleiben. Laut der israelischen Cybersicherheitsfirma Check Point ist die Gruppe seit mindestens Januar auf Starlink angewiesen, nachdem Teheran Internetabschaltungen verhängt hatte.

Cyber-Experten, die von Forbes zitiert werden, sagen, Handala arbeite unter der Leitung des iranischen Ministeriums für Nachrichtendienste und Sicherheit und habe kürzlich Cyberangriffe gegen israelische Beamte und regionale Energieinfrastrukturen gemeldet. Starlink-Terminals sind im Iran offiziell verboten, werden aber weit verbreitet über Schwarzmärkte ins Land geschmuggelt, wodurch Zehntausende Nutzer staatliche Kontrollen umgehen können.

Die Enthüllungen verdeutlichen eine unbeabsichtigte Folge der Bemühungen, Iraner in Verbindung zu halten: Während das Satelliteninternet Aktivisten geholfen hat, die Zensur zu umgehen, hat es auch staatlich verbundenen Hackergruppen ermöglicht, aktiv zu bleiben. Nach den jüngsten Angriffen haben pro-iranische Cyberteams die Online-Angriffe verstärkt, was unterstreicht, wie die digitale Kriegsführung parallel zur militärischen Kampagne weitergeht...

"Sie sind die berüchtigtste Hackergruppe, die das Regime einsetzt", sagt Gil Messing, Stabschef bei Check Point.