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Der Konflikt zwischen Iran, den Vereinigten Staaten und Israel hat nicht nur in nahezu allen Ländern der Welt wirtschaftliche Instabilität gebracht, sondern könnte auch eine politische und soziale Krise im Land des Nahen Ostens ausgelöst haben, die Jahre brauchen könnte, bis sie sich stabilisiert, selbst wenn der Konflikt heute enden würde.

Seit der Revolution von 1979 ist Iran eine absolutistische Republik, in der die letztendliche und unangefochtene Macht auf der Figur des Ayatollahs lag, in diesem Fall und bis vor zwei Monaten auf Khamenei. Doch nach seiner Ermordung am ersten Tag des Konflikts und dem Aufstieg seines Sohnes – der kurz darauf ebenfalls schwer verwundet wurde – hat sich diese Regierung zu einer Oligarchie hochrangiger Kommandeure der Revolutionsgarden entwickelt, die tatsächlich die Politik des Landes lenken. Laut Informationen, die Reuters gesammelt hat, sind diese Clique hochrangiger Kommandeure des Obersten Nationalen Sicherheitsrats (SNSC), des Büros des Obersten Führers und des Islamischen Revolutionsgardekorps (IRGC) nun diejenigen, die Strategien entwickeln, um die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen (oder nicht) sowie diplomatische und militärische Maßnahmen bezüglich der Straße von Hormus aufzunehmen.

Laut einem pakistanischen Regierungsbeamten, der sich auf die Friedensgespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten bezieht, in denen Pakistan vermittelt, sagte er Folgendes: "Offenbar gibt es keine einheitliche Befehlsstruktur für die Entscheidungsfindung. Manchmal dauert es zwischen zwei und drei Tage, bis sie antworten."

Der derzeitige Anführer, Mojtaba, verdankt seinen Aufstieg der Revolutionsgarde, die ihn als Verfechter ihrer harten Agenda unterstützte. Bereits durch den Krieg gestärkt, deutet die wachsende Hegemonie der Revolutionsgarde auf eine aggressivere Außenpolitik und eine härtere innere Repression hin. Angetrieben von revolutionärem Islamismus und einer sicherheitsorientierten Weltanschauung sehen sie ihre Mission darin, die Islamische Republik im Inland zu bewahren und gleichzeitig einen abschreckenden Einfluss im Ausland auszuüben.