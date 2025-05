Iran mischt sich mit Besuch in Islamabad in die indisch-pakistanischen Spannungen ein

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien und Pakistan . Wir wissen jetzt, dass der iranische Außenminister Abbas Araqchi am Montag zu hochrangigen Gesprächen in Islamabad eingetroffen ist, da die Spannungen zwischen Pakistan und Indien nach dem tödlichen Angriff in Kaschmir eskalieren.

Angesichts der wachsenden Besorgnis über eine mögliche Militäraktion zwischen den atomar bewaffneten Nachbarn wird erwartet, dass Araqchi vor seiner Abreise nach Neu-Delhi Ende dieser Woche Möglichkeiten zur Verringerung der Spannungen erörtern wird. Beide Seiten werden auch umfassendere regionale und globale Angelegenheiten erörtern.