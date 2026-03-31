Iran greift einen riesigen Öltanker in der Nähe von Dubai an

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Ein Rohöltanker wurde am frühen Dienstag vor der Küste Dubais getroffen und in Brand gesetzt, in einem Angriff, der dem Iran zugeschrieben wird und eine weitere Eskalation des andauernden regionalen Konflikts markiert.

Nach Angaben der Behörden wurde das unter kuwaitischer Flagge geführte Schiff beschädigt und fing Feuer, nachdem es getroffen wurde, doch das Feuer wurde später unter Kontrolle gebracht. Es wurden keine Opfer oder Öllecks gemeldet.

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund steigender Spannungen nach erneuten Warnungen von Donald Trump, der gedroht hat, Irans Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen, falls Teheran die Straße von Hormus nicht wieder öffnet.

Der Angriff ist Teil eines umfassenderen Musters von Angriffen auf Handelsschiffe im Golf seit Beginn des Konflikts Ende Februar. Die Ölpreise stiegen nach dem Vorfall kurzzeitig stark an und setzten damit einen starken Aufwärtstrend fort, der durch Versorgungsstörungen verursacht wurde.