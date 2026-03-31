Trump droht, Irans Energienetz zu "vernichten", falls es nicht "bald" einen Waffenstillstand gibt

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US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, Irans Energieinfrastruktur, einschließlich Kraftwerken und Ölanlagen, zu "vernichten", falls nicht "bald" ein Waffenstillstand erreicht wird, obwohl er gleichzeitig Fortschritte in laufenden Gesprächen behauptet.

In einem Beitrag in den sozialen Medien sagte Trump, die USA könnten kritische Standorte wie Ölfelder und die Insel Kharg (ein wichtiger Knotenpunkt für globale Rohölexporte) ins Visier nehmen, falls Teheran sich weigert, die Straße von Hormus wieder zu öffnen und die vorgeschlagenen Bedingungen zu akzeptieren.

Der Iran hat US-Vorschläge als "unrealistisch" abgelehnt und setzt die Raketenangriffe in der Region fort. Beamte, darunter Mohammad Bagher Ghalibaf, warnten, dass jede Entsendung von US-Bodentruppen eine gewaltsame Reaktion auslösen würde.

Die zunehmende Rhetorik hat die globalen Märkte erschüttert, da die Ölpreise angesichts der Angst vor einem breiteren regionalen Krieg auf einen Rekordmonatsanstieg zusteuern. Analysten warnen, dass mögliche US-Pläne zur Beschlagnahmung strategischer Vermögenswerte wie Kharg Island eine erhebliche Eskalation markieren könnten.