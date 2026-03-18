Iran bestätigt Larijanis Tod, Netanjahu fordert die Iraner auf, "zu feiern"

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Ali Larijani wurde von Iran als tot bestätigt, nachdem die Behörden einen gemeinsamen US-israelischen Luftangriff beschrieben hatten, bei dem auch sein Sohn, seine Mitarbeiter und Leibwächter getötet wurden.

Die iranische Führung zollte Larijani als Schlüsselfigur im politischen und sicherheitspolitischen Establishment des Landes Tribut, während das Korps der Islamischen Revolutionsgarde bestätigte, dass auch Basij-Kommandant Gholamreza Soleimani bei einem separaten Angriff getötet wurde. Iranische Beamte verurteilten die Angriffe und warnten vor Vergeltungsmaßnahmen.

Unterdessen wandte sich Benjamin Netanjahu an die iranische Öffentlichkeit, forderte sie zum "Feiern" auf und sagte, israelische Streitkräfte würden Regimefiguren ins Visier nehmen. Seine Worte, die aus einem militärischen Kommandozentrum gehalten wurden, signalisieren eine zunehmende psychologische und militärische Kampagne, da der Konflikt ohne klares Ende in Sicht andauert.