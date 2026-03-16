Iran beansprucht den ersten Einsatz der Sejil-Rakete bei Angriffen auf Israel

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Das iranische Islamische Revolutionsgardekorps (IRGC) gab am Sonntag bekannt, dass es erstmals seine Feststoffrakete Sejil auf israelische Militärziele abgefeuert habe. Dies ist Teil dessen, was Teheran als die 54. Angriffswelle bezeichnete, zu der auch Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qadr und Emad Raketen gezielt israelische Luftkommandozentralen, Militärindustrien und Truppenkonzentrationen zielten.

Die Sejil-Rakete, die eine Reichweite von bis zu 2.000 Kilometern erreichen kann und Sprengköpfe von 500 bis 1.000 Kilogramm trägt, bietet eine schnelle Stationierung von mobilen Plattformen aus. Erstmals 2009 erfolgreich getestet, ermöglicht sein Feststoffdesign der Teheran, schnell zuzuschlagen, ohne die langwierige Vorbereitung, die von Flüssigbrennstoffsystemen erforderlich ist. Früher am Sonntag startete die IRGC außerdem zehn ballistische Raketen und Drohnen gegen US- und israelische Ziele im Nahen Osten, darunter Standorte in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Eskalation erfolgt, während Israel mit neuen Luftangriffen auf westliche iranische Ziele reagierte. Der israelische Außenminister Gideon Sa'ar warnte, dass die Kampagne gegen den Iran weitergehen werde, bis die seiner Ansicht nach als "existenziellen Bedrohungen" aus Teheran neutralisiert seien. Unterdessen bekräftigte die IRGC ihre Drohungen gegen Benjamin Netanjahu und erklärte, sie werde den israelischen Führer "unermüdlich verfolgen", was die Spannungen in der Region weiter verschärfen würde.