Invincible VS wird mit einem Story-Modus vom Team hinter der Zeichentrickserie geliefert

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Frisch nach der hochgefeierten vierten Staffel der Serie wird uns Invincible VS eine neue Geschichte im Invincible-Universum geben, und auch wenn es uns nicht erlaubt, die Episoden der Serie so durchzuspielen, wie wir es uns gewünscht hätten, bekommen wir etwas ganz Neues vom Team hinter der Serie.

Invincible hat schon mit mehreren Universen herumgespielt, daher erwarten wir, dass wir eines davon durchspielen werden. Im Trailer unten sehen wir, wie so gut wie unsere gesamte Hauptbesetzung zusammenkommt, um einigen Viltrumiten die Freude zu verpassen, die wie üblich allen die gute Zeit verderben wollen.

Wir haben in der Vergangenheit in vielen Kampfspielen Story-Modi gesehen. Mortal Kombat ist berühmt für seine Actionfilm-artigen Kapitelgeschichten, und es scheint, als könnte Invincible VS in ähnlicher Richtung gehen. Spieler, die nicht endlose Stunden im Mehrspielermodus kämpfen wollen, werden für einen weiteren Einzelspielermodus dankbar sein, und hoffen wir einfach, dass die Geschichte gut wird.

Invincible VS erscheint am 30. April auf Xbox Series X/S, PS5 und PC.